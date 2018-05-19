Блэшилл: США могут выиграть ЧМ, если достаточно нужных игроков приедут в сборную

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал разгромное положение в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею команде Швеции (0:6).

«Хотел бы поздравить сборную Швеции, у них великолепная команда с хорошим тренером Рикардом Грёнборгом. Желаю им удачи завтра. Мы здорово начали матч, отлично провели первый период, создали уйму голевых моментов, но не смогли забить. Уступали 0:1, но ещё ничего не было потеряно. Ключевым фактором стала игра в неравных составах У нас было четырёхминутное большинство, в котором мы могли сравнять счёт, но вместо этого пропустили сами. А затем шведы реализовали своё большинство, и сразу же забили ещё. Мы поставили себя в очень сложное положение. Поговорили в перерыве, в третьем периоде играли хорошо, но так и не забили.

Годро схватил глупое удаление, это понимает и он, и я, и вы. Неудачно получилось, но хочу сказать, что я бы взял Джонни в свою команду в любое время на любой турнир. Для него это второй чемпионат мира подряд. Мне он нравится как игрок и человек, который бьётся до конца. Он жалеет о сделанном, но ничего нельзя изменить.

Как собраться на матч за бронзу? Всё просто, у нас не так много медалей чемпионатов мира. Если предоставляется шанс выиграть медаль, важно его использовать. Конечно, никто из нас не ехал сюда за бронзой, мы ехали за золотом. Наша команда была способна стать чемпионом, но, к сожалению, мы этого не сделали. Если посмотреть на историю выступления на чемпионатах мира, то мы мало что выигрывали. Мы хотим это изменить, генеральный менеджер сборной проделал отличную работу, собирая состав. Надо собраться и победить завтра.

Все ребята старались и выкладывались на протяжении всего турнира, сегодня тоже бились. Ребята вышли играть, но во втором периоде мы немного потеряли самообладание. Когда мы играли в большинстве, нас переигрывали, в этом компоненте нам надо было быть лучше. Но мы сделали много хорошего в первом и третьем периодах.

Чего не хватает США, которые не выигрывали ЧМ с 1960 года? В последние годы мы упорно работаем над тем, чтобы игроки соглашались ехать в сборную. Глубина таланта в последние годы у нас выросла. Джим Джохансен сделал большой вклад в это дело. Теперь у нас достаточная глубина, и даже если кто-то отказывается, мы всё равно собираем хорошую команду. Последние два года мы одержали много побед на мировых первенствах, могли лучше играть в медальных матчах. Это сигнал будущим командам – нам нужно, чтобы игроки соглашались ехать на ЧМ, мы сможем победить, и это крутой турнир. Много хороших команд, сильная конкуренция. У нас есть шанс на победу, если достаточно игроков скажут сборной «да». Американские хоккеисты должны понять, что это потрясающий турнир. Понятно, что он всегда проводится далеко от дома, в этом отличие от той же Швеции. Мне кажется, нашим игрокам всё больше нравится приезжать на ЧМ»,- передаёт слова Блэшилла корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.