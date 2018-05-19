Канада — Швейцария: швейцарцы впереди после первого периода полуфинала ЧМ-2018

Завершился первый период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2018 года Канада — Швейцария. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Швейцарцы после 20 минут игры ведут в счёте с минимальным перевесом — 1:0. Подопечным Патрика Фишера удалось открыть счёт менее чем за полторы минуты до перерыва. Тристан Шервай в ходе голевой атаки получил передачу на ход, убежал от оппонента, вошёл в зону канадской сборной и из-под защитника вогнал шайбу в дальний верхний угол.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.

В первом полуфинальном матче сборная Швеции разгромила команду США со счётом 6:0.