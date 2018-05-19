Макдэвид: у Канады всё равно есть возможность выиграть последний матч турнира

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид подвёл итоги полуфинального матча с командой Швейцарии, в котором его команда уступила со счётом 2:3.

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«В первом удалении мы здорово отоборонялись, а в следующих двух пропустили. В этом и заключалась разница. В нашем большинстве у швейцарцев хорошо проявил себя Йози? Йози — один из лучших защитников мира. Дженони сильно сыграл.



У нас всё равно есть возможность выиграть последний матч турнира», — передаёт слова Макдэвида корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Канада и США сыграют во встрече за бронзовые медали завтра, 20 мая. Начало — в 16:45 мск.