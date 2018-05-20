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Мозер: вы имели право назвать нас аутсайдерами

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Мозер: вы имели право назвать нас аутсайдерами
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Швейцарии Симон Мозер прокомментировал победу своей сборной над канадцами (3:2) в полуфинале чемпионата мира.

«Две большие победы против крупных хоккейных держав за последние два дня дают нам удивительное чувство. Да, вы имели право назвать нас аутсайдерами, но в итоге мы вышли в финал и будем бороться за золото. Мы усердно работали, чтобы это произошло, но успокаиваться нельзя, завтра нас ждёт главная игра. Мы снова должны сосредоточиться на сопернике и внести необходимые улучшения в нашу игру, чтобы получить результат», — цитирует Мозера IIHF.

Швейцария переиграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира–2018 по хоккею
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