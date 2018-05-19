Швейцария переиграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира–2018 по хоккею

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата по хоккею, проходящего в Дании. В нём сборная Швейцарии одержала неожиданную победу над командой Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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Победу швейцарцам принесли точные броски Тристана Шервая, Грегори Хофмана и Гаэтана Хаса. У канадцев отличились Бо Хорват и Колтон Парэйко.



Соперником Швейцарии по финалу чемпионата мира станет Швеция, которая в своём полуфинальном матче разгромила США (6:0). Матч за золотые медали состоится завтра, 20 мая. Начало — в 21:15 мск.