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Швейцария переиграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира–2018 по хоккею

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Швейцария переиграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира–2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата по хоккею, проходящего в Дании. В нём сборная Швейцарии одержала неожиданную победу над командой Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Победу швейцарцам принесли точные броски Тристана Шервая, Грегори Хофмана и Гаэтана Хаса. У канадцев отличились Бо Хорват и Колтон Парэйко.

Соперником Швейцарии по финалу чемпионата мира станет Швеция, которая в своём полуфинальном матче разгромила США (6:0). Матч за золотые медали состоится завтра, 20 мая. Начало — в 21:15 мск.

ЧМ-2018
19 мая 2018, суббота. 20:15 МСК
Канада
2 : 3
0:1, 1:1, 1:1
Швейцария
0:1 – Шервай (Унтерзандер, Кукан) – 18:41 (5x5), 1:1 – Хорват (Дюбуа, Пажо) – 27:20 (5x5), 1:2 – Хофман (Фиала, Андригетто) – 29:40 (5x4), 1:3 – Хас (Андригетто, Диас) – 44:14 (5x4), 2:3 – Парэйко (Макдэвид, Шенн) – 57:53 (6x5)
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