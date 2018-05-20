Фишер: Швейцария рада, что может взять реванш у Швеции за финал ЧМ-2013

Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер рад, что у его команды появилась возможность взять реванш у шведов за проигранный финал чемпионата мира 2013 года. Накануне его подопечные сломили сопротивление Канады — 3:2.



«Я горд за своих игроков, за то, что они сражались, мы чрезвычайно счастливы. Да, что-то могло идти не так, но мы знали, что показали сегодня отличную игру. Что касается матча со шведами, то можно вспомнить, что мы проиграли им в финале пять лет назад, а до этого на турнире выиграли девять матчей подряд. И я рад, что мы можем завтра у них взять реванш», — приводит слова Фишера ТАСС.

Финальный матч чемпионата мира состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.