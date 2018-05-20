Нидеррайтер: надеюсь, Швейцарии получится отомстить шведам за поражение в 2013-м

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер поделился ожиданиями от финала чемпионата мира 2018 года с командой Швеции.



«Пять лет назад мы проиграли Швеции в финале, и самые тяжёлые воспоминания связаны с тем, как соперников награждают, как они потом носят золотые медали. Это то, от чего до сих пор неприятно. Надеюсь, теперь у нас получится отомстить им.



В 2013 году был такой важный момент для швейцарского хоккея, мы всё-таки выиграли серебряные медали. Никогда не знаешь, случится ли что-то подобное снова, но вот мы снова в финале. Это потрясающе для нас, это большой шаг для швейцарского хоккея, и это то, чем мы можем гордиться.



Швеция – отличная команда, высококвалифицированная. Это будет сложный матч. Но мы должны сосредоточиться на своей игре, попытаться найти какие-то штрихи, которые принесут нам победу», — приводит слова Нидеррайтера официальный сайт ИИХФ.

Финальный матч чемпионата мира Швеция – Швейцария состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.