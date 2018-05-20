Ларкин: рад, что американцы прилетят домой не с пустыми руками, а с бронзой

Нападающий сборной США Дилан Ларкин прокомментировал итог встречи с командой Канады (4:1) на чемпионате мира по хоккею 2018 года, в которой его команда завоевала бронзовые медали.

«Да, сейчас мы счастливы, потому что только что победили. Мы настраивались на эту игру, готовились к ней, разбирали соперника. У канадцев много положительных качеств, в их составе хватает звёздных хоккеистов. Рад, что США сыграли грамотно, выполнив свою работу хорошо. Может, где-то нам повезло в концовке, но мы заставляли соперника ошибаться, старались действовать максимально активно и добились своего.

Американцы не прилетят домой с пустыми руками, у нас есть бронзовые медали. Со Швецией допустили много ошибок, которые исправили. О том матче я стараюсь не вспоминать», — сказал Ларкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.