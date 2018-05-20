Кенневилль: Госса всегда был лидером «Чикаго», без него команда проигрывает

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль прокомментировал новость о завершении игровой карьеры форвардом Марианом Госсой из-за проблем со здоровьем.

«Мы начали неплохо, имея знакомый состав, но по ходу сезона были не столь эффективны. А он всегда был нашим лидером в этом плане. Умел правильно выбрать правильную позицию, делал то, что нужно команде, отрабатывал назад, оказывал давление на шайбу, отбирал её и мог подержать, если это было необходимо. Без него мы часто проигрывали в этих компонентах», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

39-летний хоккеист пропустил весь сезон-2017/18 из-за заболевания кожи. Оно было вызвано аллергической реакцией на хоккейную экипировку. Словацкий хоккеист является обладателем трёх Кубков Стэнли.