Янмарк: вся Швеция будет праздновать успех на ЧМ, чувствовали поддержку каждого

Нападающий сборной Швеции Маттиас Янмарк прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата мира 2018 года над Швейцарией (3:2 Б).

«Спасибо Дании за организацию этого турнира. Швеция чувствовала себя здесь, как дома. Наши болельщики не оставляли нас на протяжении всего турнира. Швейцария оказалась грозным соперником. Всё решили буллиты, в которых мы оказались сильнее. Дважды подряд мы лучшие в мире – это отличный результат. Сейчас вся страна будет праздновать этот успех, мы чувствовали поддержку каждого. Ожидали, что финал будет таким тяжёлым? Разумеется. Мы не ждали лёгкой игры, нужно уважать и опасаться каждого соперника. Сейчас мы просто счастливы, мы гордимся своей страной», — сказал Янмарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.