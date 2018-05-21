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Дженони: Швейцария была в шаге от победы на ЧМ-2018, у нас отличная сборная

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Дженони: Швейцария была в шаге от победы на ЧМ-2018, у нас отличная сборная
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони прокомментировал поражение в финальном матче чемпионата мира 2018 года от команды Швеции (2:3 Б).

«Мы были в шаге от победы на чемпионате мира, но не хватило совсем чуть-чуть. Швейцария уже выигрывала серебряные медали, сейчас мы хотели шагнуть на ступень выше, это было нашей мечтой. Мы выжали из себя всё, оставили все силы на льду. Немного обидно, что всё решилось в буллитах, но таков регламент турнира. Считаю ли себя героем матча? Нет, у нас в команде каждый герой. Каждый игрок вложил свои силы в это серебро. У Швейцарии отличная сборная. Уверен, нас ждёт большое будущее. Мы продолжим двигаться в этом направлении, будем ставить перед собой максимальные задачи», — передаёт слова Дженони корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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