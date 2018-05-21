Нил: «Вегас» добивается успеха, потому что живёт сегодняшним днём

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил прокомментировал исход пятого матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1, 4-1 в серии). «Вегас» пробился в финал Кубка Стэнли.

«У меня не хватит слов, чтобы описать игру Флёри. Абсолютно в каждом матче он играл сильно и спокойно. Я горжусь этими сражающимися и достающими из себя всё ребятами. Но осталась ещё одна серия. Да, мы сегодня немного отпразднуем, но потому нам и удавалось добиваться успеха, что мы жили сегодняшним днём. Мы продолжим делать это и сейчас», — цитирует Нила пресс-служба лиги.