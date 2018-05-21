Уилер: «Вегас» заставил «Виннипег» трудиться на полную катушку

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал поражение в пятом матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:2, 1-4 в серии). Канадский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Это было их время. Просто «Вегас» очень хорошо играет. Им стоит отдать должное. В серии до четырёх побед обычно побеждает более сильная команда, и я был уверен, что этой командой были мы. Но сейчас, стоя здесь, я, безусловно, немного ошарашен.

Соперник сделал нашу жизнь непростой. Они заставляли нас трудиться на полную катушку, и даже когда мы их ломали, то не могли завершить начатое», — цитирует Уилера пресс-служба лиги.