Экман-Ларссон — о буллите: не обещал, что забью, но был счастлив оказанной чести

Защитник сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон прокомментировал свой буллит в финале чемпионата мира 2018 года в Дании с командой Швейцарии (3:2 Б). Защитник «Аризоны Койотс» реализовал попытку и сравнял счёт в послематчевой серии.

«Я сказал на лавке, что не могу пообещать, что забью гол, но был счастлив получить право на исполнение. Это огромная честь для меня — находиться на льду в момент, когда всё решается. Когда вы получаете такое право, это значит, что вы выросли как человек. Если промах, то это промах, но я забил. Я увидел, что вратарь опустил ловушку, поэтому бросил в дальний угол.

Две победы подряд на чемпионатах мира? Это удивительно. Невозможно описать, насколько приятно получить возможность сыграть на чемпионате мира, а затем выиграть два турнира кряду. Это невероятная радость. Это то, чем я горжусь», — цитирует Экман-Ларссона HockeyNews.