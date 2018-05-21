Яндач: боялся, что Козлов будет обижен моим приходом в «Металлург»

Новый главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал уход Яна Коваржа и рассказал об отношении к Виктору Козлову, который остался в тренерском штабе.

«Хотел ли я удержать Коваржа? Честно говоря, я и не пытался. У Яна закончился контракт с клубом, который он решил не продлевать. Конечно, для меня было бы проще, если бы он остался. Это игрок с большим сердцем и авторитетом. К тому же соотечественник, был у меня в сборной. Но по нашему разговору я понял, что Коваржу нужны перемены. Он хочет встряхнуться, испытать что-нибудь новое. Может быть, попробовать свои силы в НХЛ, если будет подходящее предложение. Ведь сейчас перед ним, по сути, открывается последняя возможность уехать за океан.



У меня состоялся очень обстоятельный разговор с Виктором Козловым, завершавшим минувший сезон в качестве главного тренера. Я слышал о нём отличные отзывы от игроков, с которыми он когда-то выступал вместе. Потом мы познакомились лично, и я могу сказать то же самое – это очень приятный человек. Для меня чрезвычайно важно, что он остается в клубе.



Козлов тренировал эту команду и отлично знает её. Я немного опасался, что Виктор будет несколько обижен. Всё-таки на место главного тренера приходит человек со стороны, иностранец. Но он отнёсся к этому совершенно нормально. Наоборот, сказал, что не так давно повесил коньки на гвоздь и ещё нуждается в приобретении тренерского опыта», — цитирует Яндача официальный сайт лиги.