Брат Форсберга: Филип всю жизнь проигрывал финалы, золото ЧМ — компенсация

Фредрик Форсберг, брат нападающего сборной Швеции Филипа Форсберга, прокомментировал победу своего брата на чемпионате мира–2018.



«Финал получился отличным. Швейцария показала себя отличной командой и сражалась до последнего, но проиграла.



Быть на трибуне ещё сложнее, чем играть, так что мы со всей семьёй страшно устали за время матча. Мы горячо поддерживали Швецию и сильно переживали за неё.



Филип заслужил победу всей своей карьерой. Он молод, но уже успел проиграть много финалов, так что эти золотые медали — своеобразная компенсация», — цитирует Форбсерга Hockey Sverige.

«Швеция доказала, что является лучшей в мире». Эмоции чемпионов Шведы были на седьмом небе от счастья. Они это заслужили.