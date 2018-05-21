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Брат Форсберга: Филип всю жизнь проигрывал финалы, золото ЧМ — компенсация

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Брат Форсберга: Филип всю жизнь проигрывал финалы, золото ЧМ — компенсация
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Фредрик Форсберг, брат нападающего сборной Швеции Филипа Форсберга, прокомментировал победу своего брата на чемпионате мира–2018.

«Финал получился отличным. Швейцария показала себя отличной командой и сражалась до последнего, но проиграла.

Быть на трибуне ещё сложнее, чем играть, так что мы со всей семьёй страшно устали за время матча. Мы горячо поддерживали Швецию и сильно переживали за неё.

Филип заслужил победу всей своей карьерой. Он молод, но уже успел проиграть много финалов, так что эти золотые медали — своеобразная компенсация», — цитирует Форбсерга Hockey Sverige.

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