Лайне: у «Виннипега» классная команда, ну а я должен ей помогать голами

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал поражение своей команды в финале Западной конференции.



«У нас классная команда. В прошлом году мы не попали в плей-офф. Собрались с парнями и решили, что больше не желаем так рано завершать сезон. Мы хотим сражаться за Кубок Стэнли, идти далеко. Мы здорово поработали летом и вернулись более сильными. Ну а я свою задачу знаю: надо помогать команде голами. Забивать чем больше, тем лучше. По максимуму», — цитирует Лайне официальный сайт лиги.