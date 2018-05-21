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Лайне: у «Виннипега» классная команда, ну а я должен ей помогать голами

Лайне: у «Виннипега» классная команда, ну а я должен ей помогать голами
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне прокомментировал поражение своей команды в финале Западной конференции.

«У нас классная команда. В прошлом году мы не попали в плей-офф. Собрались с парнями и решили, что больше не желаем так рано завершать сезон. Мы хотим сражаться за Кубок Стэнли, идти далеко. Мы здорово поработали летом и вернулись более сильными. Ну а я свою задачу знаю: надо помогать команде голами. Забивать чем больше, тем лучше. По максимуму», — цитирует Лайне официальный сайт лиги.

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