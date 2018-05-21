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Чемпионат мира по хоккею–2019 в Словакии стартует 10 мая

Чемпионат мира по хоккею–2019 в Словакии стартует 10 мая
Хоккей / Прочие

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о сроках старта чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

«Большинство внутренних чемпионатов за океаном и в Европе заканчиваются в начале апреля. И не совсем правильно заставлять игроков, которые и так провели тяжёлые сезоны, ждать ещё полтора месяца до чемпионата мира.

Это будет слишком хорошей для них причиной отказаться от участия. В следующем году мы начнем мировое первенство в Словакии 10 мая. Это самый поздний старт, который мы делали в последние годы. Это вопрос баланса, он должен быть всегда и во всех сферах жизни», — цитирует Фазеля ТАСС.

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