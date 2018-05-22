Кузнецов набрал 23-е очко в плей-офф

В шестом матче финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» принимает дома «Тампа-Бэй Лайтнинг». На 16-й минуте второго периода счёт в матче открыл нападающий «Кэпиталз» Ти Джей Оши. В атаке также поучаствовал российский нападающий Евгений Кузнецов. Россиянин набрал 23-е (11+12) очко в сезоне.

Видео также можно посмотреть в твиттере «Кэпиталз».

Стоит также отметить, что после второго периода Кузнецов является лидером среди нападающих по проведённому на льду времени – 13 минут 58 секунд. Александр Овечкин провёл на льду 11 минут 27 секунд и нанёс 4 броска.

По броскам впереди хоккеисты «Вашингтона» — 24:14.