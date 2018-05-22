Россияне в плей-офф НХЛ: Евгений Кузнецов повторил клубный рекорд «Вашингтона»

В шестом матче финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал победу – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Счёт в серии сравнялся – 3-3.
Нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 55 секунд и нанёс 4 броска, его партнёр по команде Евгений Кузнецов провёл на площадке 20 минут 43 секунды, отметился результативной передачей и нанёс 5 бросков по воротам. Кузнецов набрал очки в девятом матче кряду и повторил клубный рекорд Никласа Бекстрёма по результативной серии в матчах плей-офф. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минуты 15 секунд и нанёс 5 бросков.
Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на площадке 21 минуту 16 секунд, нанёс 1 бросок по воротам и заработал показатель полезности «-2». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв сыграл 12 минут 50 секунд, нанёс 1 бросок в створ ворот и совершил 2 силовых приёма. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа»
|31 из 33
|93,9
|0:3
|3-3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|1
|-
|21.16
|3-3
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|4
|4
|1
|-
|16.55
|3-3
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|5
|1
|0
|8%
|20.43
|3-3
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|12.50
|3-3
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|5
|2
|3
|-
|22.15
|3-3