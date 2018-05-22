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Россияне в плей-офф НХЛ: Евгений Кузнецов повторил клубный рекорд «Вашингтона»

Россияне в плей-офф НХЛ: Евгений Кузнецов повторил клубный рекорд «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ

В шестом матче финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал победу – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Счёт в серии сравнялся – 3-3.

Нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 55 секунд и нанёс 4 броска, его партнёр по команде Евгений Кузнецов провёл на площадке 20 минут 43 секунды, отметился результативной передачей и нанёс 5 бросков по воротам. Кузнецов набрал очки в девятом матче кряду и повторил клубный рекорд Никласа Бекстрёма по результативной серии в матчах плей-офф. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минуты 15 секунд и нанёс 5 бросков.

Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на площадке 21 минуту 16 секунд, нанёс 1 бросок по воротам и заработал показатель полезности «-2». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв сыграл 12 минут 50 секунд, нанёс 1 бросок в створ ворот и совершил 2 силовых приёма. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа»31 из 3393,90:33-3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Кучеров (н)«Тампа»0+0-20101-21.163-3
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000441-16.553-3
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1005108%20.433-3
Сергачёв (з)«Тампа»0+000121-12.503-3
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10523-22.153-3
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