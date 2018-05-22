Тротц — об Овечкине: когда встаёт вопрос о силовой игре, всплывает имя капитана

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал силовую игру в исполнении капитана команды Александра Овечкина, закончившего матч с четырьмя силовыми приёмами.

«Когда встаёт вопрос о силовой игре, всплывает имя капитана, но сегодня не только Ови, но и другие опытные игроки — Орпик, Оши и Бекстрём — действовали очень сосредоточенно и были полны желания убедиться, что ничто нас не остановит от матча №7», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.