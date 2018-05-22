Кузнецов: если ты в одном проигрыше от конца сезона, нужно оставлять на льду всё

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Все ребята выложились без остатка. Мы полностью выполнили план на игру. Мы отправляли шайбу глубоко в чужую зону и хорошо поработали, выкапывая её оттуда. Таким уж получается иногда хоккей, когда тебе приходится играть с физическим напором. На мой взгляд, жёстко играли обе команды. Иногда кому-то чуть больше везёт с отскоками, и тогда эта команда больше владеет шайбой. У них это получалось в третьем периоде. Они могли перевернуть игру, но мы сегодня довольно хорошо оборонялись.

Мы очень довольны сегодняшней игрой. Когда ты в одном проигрыше от окончания сезона, нужно оставлять на льду всё. И мы это сделали. Мы истратили всю свою энергию», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.