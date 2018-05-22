ЦСКА хочет сохранить Киселевича и Ничушкина, с Плэттом не будет продлён контракт

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о желании сохранить в клубе защитника Богдана Киселевича и форварда Валерия Ничушкина.



«С Богданом Киселевичем говорил по телефону буквально вчера. Клуб заинтересован, чтобы он остался. Мы ведём работу. С Плэттом продлевать контракт не планируем. С Валерой Ничушкиным говорили перед чемпионатом мира, у него была травма, которую, как я понимаю, он залечил. Мы сделали ему квалификационное предложение. Он сказал, что сейчас его шансы остаться 50 на 50, мы работаем», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.