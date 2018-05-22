Кэллахан: Василевский играл здорово, но мы должны были больше помогать ему

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:3, 3-3) высоко оценил игру голкипера «молний» Андрея Василевского.



«Василевский здорово играл в течение всей серии и всего сезона. Он дал нам отличный шанс. После множества их моментов счёт был минимальным. Конечно, мы бы хотели больше ему помочь, но в конечном счёте они смогли найти путь к нашим воротам, а мы — нет», — приводит слова форварда официальный сайт лиги.

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