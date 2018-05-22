Президент «Барыса»: планируем взять звено ударных нападающих из Северной Америки

Президент астанинского «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал о грядущем усилении команды.



«Мы ведём переговоры. У нас будет, как и раньше, одно звено легионеров. Многие вопросы пока на стадии обсуждения. С некоторыми игроками контракты предварительно уже подписали. Однако мы связаны по условиям контракта с представителями из Северной Америки. Потому что у них контракты заканчиваются немного позже нашего. И они пока не имеют права говорить о том, что уже предварительно подписаны нашим клубом.



Поэтому мы ждём окончания этого дедлайна. 30 мая они станут полностью свободными агентами. Тогда мы сможем официально объявить, что такие-то хоккеисты стали игроками «Барыса». Когда придёт время, мы обязательно озвучим их имена.



Мы планируем взять звено ударных нападающих из Северной Америки. Предварительные переговоры с ними уже проведены. Собственно, мы теперь ждём даты, когда сможем об этом объявить», — цитирует функционера SportX.