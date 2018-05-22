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Магнитогорский «Металлург» примет участие в Кубке Шпенглера–2018

Магнитогорский «Металлург» примет участие в Кубке Шпенглера–2018
Хоккей / КХЛ

Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба «Давос», в следующем сезоне его участником от КХЛ станет магнитогорский «Металлург». В число соперников команды Йозефа Яндача вошли: швейцарский «Давос», «Нюрнберг Айс Тайгерз» из Германии, финская «Калпа», чешский «Оцеларжи» и сборная Канады.

Турнир традиционно пройдёт в Давосе (Швейцария) в декабре. Последним обладателем кубка была сборная Канады.

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