Назаров: изучать ленту «Чемпионата» — давно традиция для меня

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров, отвечая на поздравления с 44-м днём рождения, сообщил, что регулярно просматривает новостную ленту «Чемпионата» и передал привет читателям.



«Начинать утро с изучения материалов и новостной ленты „Чемпа“ давно стало традицией для меня. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем читателям этого спортивного ресурса», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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