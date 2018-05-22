Строльман: седьмой матч плей-офф — один из самых захватывающих моментов спорта

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман поделился ожиданиями от седьмого, решающего матча серии плей-офф финала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-3). Игра пройдёт на арене «молний».



«Седьмой матч плей-офф — один из самых захватывающих моментов спорта. Ты всегда представляешь себе это, когда ещё ребёнком играешь в хоккей и думаешь о решающем голе в подобной игре. Думаю, нам нужно просто принять это», — цитирует Строльмана Sportsnet.

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