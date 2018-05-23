Леонов: игроки Швейцарии на буллитах не успевали бросить. Ну о чём тут говорить?

Тренер «Амура» Юрий Леонов подвёл итоги чемпионата мира по хоккею 2018 года, проходившего в Дании.

«Игроки клуба в составе сборной Чехии? Этот момент совсем не беспокоит, тем более что в Копенгагене был только один чешский хабаровчанин. Вообще, чехи неудачи сборной переживают не так драматично, как мы, россияне. Для нас чемпионат мира — война, а чехи особо не заморачиваются из-за поражений национальной команды.

Главный итог турнира? Что хоккей «бей-беги», который на определённом этапе был популярен, уходит в прошлое. Посмотрите, как дорожат шайбой шведы, канадцы, финны — ведущие сборные мира. В их исполнении не видел забросов шайбы и пробросов, всё делается через пас, а комбинации отработаны и продуманы. Это правильный хоккей.

Шведы очень понравились, а вот швейцарцы выстрелили за счёт вратаря и упрощённого оборонительного хоккея. Посмотрите на уровень их мастерства: в финале во время буллитов они за исключением одного представителя из НХЛ не могли справиться с шайбой и просто не успевали бросить. Ну о чём тут говорить?!

В КХЛ есть определённый кризис исполнителей, плюс на всех давит результат. Поэтому многие команды не рискуют, проходят среднюю зону не через пас, а через заброс шайбы. Хотя на самом деле хотелось бы видеть в КХЛ больше Швеции и меньше Швейцарии. А пока результату сборной России в Копенгагене не нужно сильно удивляться, на данном этапе это наш объективный уровень. Но, думаю, ситуация постепенно будет улучшаться — и в КХЛ, и в сборной», — цитирует Леонова Russia-Hockey.