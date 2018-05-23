Джирарди: ни одной проходной смены, «Тампа» должна быть лучше во всех аспектах

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди поделился ожиданиями от решающего матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-3 в серии). Матч состоится завтра, 24 мая, начало встречи — в 03:00 мск.

«Мне доводилось бывать по разную сторону побед в седьмых матчах. Нужно уметь играть в них все 60 минут. Ни одной проходной смены. Каждое маленькое действие имеет значение. Все они складываются в нечто более ощутимое.

Я думаю, что всё довольно просто: мы не можем играть так, как в прошлом матче. Нам нужно ответить в плане силовой манеры игры и вообще быть лучше во всех аспектах», – цитирует Джирарди официальный сайт НХЛ.