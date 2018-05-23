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Источник: бывший главный тренер СКА Милош Ржига возглавит сборную Чехии

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Источник: бывший главный тренер СКА Милош Ржига возглавит сборную Чехии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

59-летний чешский специалист Милош Ржига должен стать главным тренером национальной команды, информирует Hokej.cz. Официально о назначении Ржиги будет объявлено 7 июня на заседании Федерации хоккея Чехии. Нынешний рулевой Йозеф Яндач покинет сборную и сосредоточится на работе в магнитогорском «Металлурге».

Ржига известен в России по своей работе в воскресенском «Химике», «Атланте», «Спартаке» и СКА. Последним местом работы Ржиги в КХЛ стал братиславский «Слован». Издание отмечает, что Ржига уже ведёт работу по формированию тренерского штаба, а генеральным менеджером команды станет Петр Недвед.

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