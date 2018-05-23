«Трактор» объявил о заключении контракта с нападающим Райаном Стоу

«Трактор» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Райаном Стоу. Соглашение заключено на один сезон.

Вчера, 22 мая, 31-летний американский нападающий покинул «Спартак» по обоюдному соглашению сторон. Стоу провёл в составе московского клуба последние два сезона, набрав 66 очков (37+29) в 114 матчах.

Всего в КХЛ на счету хоккеиста 229 встреч, в которых он сумел отметиться 126 (70+56) баллами при показателе полезности "-9" и 47 минутах штрафа. Помимо «Спартака» он играл за новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик».