«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: «столичные» могут выйти в финал впервые за 20 лет

Завтра, 24 мая, состоится седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи запланировано на 03:00 мск.



«Столичные» в случае победы в этом матче могут впервые за 20 лет выйти в финал НХЛ. В последний раз это случалось в сезоне-1997/98. Тогда «Вашингтон» всухую проиграл финальную серию «Детройт Ред Уингз» — 0:4. Примечательно, что «Тампа» играла в финале всего три года назад. В сезоне-2014/15 «Лайтнинг» уступили в решающей серии сезона «Чикаго Блэкхоукс».

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: кто выиграет 7-й матч и выйдет в финал Кубка Стэнли?