Фетисов: Путин, Джим Керри и Ди Каприо могут сыграть в матче на Северном полюсе

Известные голливудские актеры Джим Керри и Леонардо Ди Каприо могут принять участие в товарищеском хоккейном матче на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео», ссообщил двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Также он выразил надежду на участие в матче президента РФ Владимира Путина.

«Изначально я так хотел отметить своё 50-летие 10 лет назад. Все наши великие хоккеисты, которых знает весь мир, согласятся на участие — я уверен. Мы понимаем, что тут надо максимально охватить известных людей. Мы встречались, и, например, Джим Керри с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но, как я знаю, он уже занимается этим вопросом, и думаю, что к матчу он будет готов.

Нашего президента сложности остановить не могут. Мы, конечно, рассчитываем, надеемся на участие Путина в матче», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».