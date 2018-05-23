Чернышенко: в клубы будут направлены документы с объяснением изменения рейтинга

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал перемещение команд в рейтинге КХЛ, опубликованном лигой, а также о том, какие удобства для зрителей будут в предстоящем сезоне.

«В каждый клуб будет направлен пакет документов, где будет показано, как менялся рейтинг. Итоговый рейтинг клубов КХЛ делается два раза за сезон. Рост показали восемь клубов из 27. В следующем сезоне, возможно, могут быть изменения в сторону увеличения значения телевизионного индекса в рейтинге. Обсуждали сегодня детальную структуру календаря, в новом сезоне увеличится количество знаковых матчей и дерби. Видно, что при составлении календаря мы учитывали требования ИИХФ.

Матчи первого раунда плей-офф будут распределяться более удобно для телезрителей. В один день будут показаны встречи двух пар Востока и двух Запада в первом раунде Кубка Гагарина.

В плей-офф средний телевизионный рейтинг составлял 4,3. Матч звёзд по цифрам шёл даже выше, чем игры регулярного чемпионата. Матчи КХЛ сейчас транслируются в 32 странах, в этом году присоединились Великобритания, Австрия, Люксембург и Германия.

Стратегия развития КХЛ принята до сезона-2022/23. Она нацелена на повышение эффективности клубов, повышение доходов клубов, снижение издержек. В этом сезоне будет проверено четыре клуба, один уже проверен. Мы планомерно реализуем решение по изменению потолка заработных плат. В следующем году будет 850 млн плюс штраф за превышение, то есть потолок пока мягкий.

Лига, несмотря на все проблемы, которые возникали с ВАДА, продолжала работу, не выпадала из международного контура, отдельные разделы регламента подробно описывают всё, что касается антидопинговых мероприятий», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.