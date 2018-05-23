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Московское «Динамо» будет играть в «Мегаспорте» до 1 января 2019 года

Московское «Динамо» будет играть в «Мегаспорте» до 1 января 2019 года
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» начнёт следующий сезон на арене «Мегаспорт» и по ходу чемпионата переедет на свой новый стадион в Петровском парке. Это случится 1 января 2019 года. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Ерыкалову рассказал генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев.

Арена «Мегаспорт» была построена к ЧМ-2007 в Москве. В хоккейной конфигурации её вместимость составляет 12 тыс. зрительских мест.

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