Московское «Динамо» будет играть в «Мегаспорте» до 1 января 2019 года

Московское «Динамо» начнёт следующий сезон на арене «Мегаспорт» и по ходу чемпионата переедет на свой новый стадион в Петровском парке. Это случится 1 января 2019 года. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Ерыкалову рассказал генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев.



Арена «Мегаспорт» была построена к ЧМ-2007 в Москве. В хоккейной конфигурации её вместимость составляет 12 тыс. зрительских мест.