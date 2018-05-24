«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: стал известен состав «молний» на 7-й матч серии

Через несколько минут в Тампе начнётся седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-3 в серии)

Главный тренер «молний» Джон Купер выбрал следующий состав на решающую игру. В последний момент Алекс Киллорн заменил в ведущем звене Ондржея Палата.

Василевский;

Киллорн— Стэмкос — Кучеров, Хедман — Жирарди:

Гурд — Пойнт — Джонсон, Макдона — Строльман;

Палат— Чирелли — Миллер, Коберн — Сергачёв;

Куниц — Пакетт — Кэллахэн.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.