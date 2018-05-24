Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон подрался с Брэйдоном Коберном

В Тампе завершился первый период седьмого матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, 3-3). Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

На 16-й минуте стартового отрезка подрались нападающий «Вашингтона» Том Уилсон и защитник «молний» Брэйдон Коберн. Всё началось за несколько минут до этого, когда игроки сошлись в заварушке на «пятачке» перед воротами Андрея Василевского. В первом случае лайнсменам удалось разнять игроков, которые получили по малому штрафу. Как только они вышли на лёд из штрафбокса, то сразу сошлись в кулачном бою.

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».