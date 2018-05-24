Шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. Результативный пас записал на свой счёт Евгений Кузнецов. В середине второго периода шведский форвард «Вашингтона» Андре Бураковски увеличил перевес «столичных», во второй раз поразив ворота Андрея Василевского. А спустя несколько минут всё тот же Бураковски вновь огорчил российского вратаря и сделал счёт в матче 3:0 в пользу «столичных». Окончательный счёт установил ещё один швед Никлас Бекстрём, поразивший пустые ворота.