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Шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли

Шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. Результативный пас записал на свой счёт Евгений Кузнецов. В середине второго периода шведский форвард «Вашингтона» Андре Бураковски увеличил перевес «столичных», во второй раз поразив ворота Андрея Василевского. А спустя несколько минут всё тот же Бураковски вновь огорчил российского вратаря и сделал счёт в матче 3:0 в пользу «столичных». Окончательный счёт установил ещё один швед Никлас Бекстрём, поразивший пустые ворота.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 7-й матч
24 мая 2018, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0 : 4
0:1, 0:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 01:02 (5x5), 0:2 – Бураковски – 28:59 (5x5), 0:3 – Бураковски (Карлсон) – 36:31 (5x5), 0:4 – Бекстрём – 56:17 (en)
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