«Тампа» не забросила ни одной шайбы за последние 160 минут игрового времени

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

«Молнии» вели по ходу серии со счётом 3-2, однако проиграли последние два матча противостояния с общим счётом 0:7. Сезон для команды Джона Купера завершился безголевой серией в 159 минут 27 секунд. Последнюю шайбу в составе «Тампы» в сезоне-2017/18 забросил нападающий Райан Кэллахан в пятом матче серии.