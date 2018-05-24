Шайба Овечкина вошла в топ-10 самых быстрых в истории седьмых матчей НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Счёт в матче уже на второй минуте матча открыл капитан «столичных» Александр Овечкин. C начала матча прошло всего 62 секунды. За всю историю НХЛ только восемь игроков забивали быстрее с начала решающего матча. Рекорд делят между собой Жан Беливо и Кирк Мюллер (14-я секунда матча), также в топ-10 входят Гэри Дорнхофер, Брайан Джионта, Юхан Гарпенлёв, Мартин Ручински, Йори Лехтеря и Тууму Рууту.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона.