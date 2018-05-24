Журналист из США: Овечкин был великим и раньше, хоккейные боги на его стороне

Известный журналист Энди Стрикленд прокомментировал выход капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первый в его карьере финал Кубка Стэнли.

«Вне всяких сомнений, Овечкин поднял свою игру на новый уровень, но не надо забывать, что он был великим игроком задолго до этой серии. Он не просто превратился в великого хоккеиста в одночасье. Хоккейные боги на его стороне», — написал Стрикленд в своём «твиттере».

Соперником «Кэпиталз» по решающей серии станет «Вегас Голден Найтс», в финале Западной конференции переигравший «Виннипег Джетс» (4-1). Финал Кубка Стэнли начнётся в ночь на 29 мая по московскому времени. Первые два матча противостояния пройдут в Вегасе.