Василевский и Кучеров — Овечкину: молодчик, Саня, давай-давай

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

После завершения серии состоялось традиционное рукопожатие игроков команд, в ходе которого голкипер «Тампы» Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров поздравили капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с выходом в финал. «Молодчик, Саня, давай-давай», — сказали российские хоккеисты своему соотечественнику.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона». Момент с участием российских игроков на отметке в 02.53.