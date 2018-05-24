35-летний нападающий Станислав Чистов стал игроком «Лады»

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт на год с нападающим Станиславом Чистовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон.

В сезоне-2017/18 он выступал в КХЛ за «Спартак» и рижское «Динамо», в общей сложности не набрав ни одного очка в 8 матчах. Кроме того, Чистов провёл 9 матчей за воскресенский «Химик» в ВХЛ, где набрал 7 (2+5) очков.

Всего в КХЛ 35-летний нападающий сыграл 570 матчей, в которых набрал 284 (118+166) очка. Также он выступал в НХЛ, где набрал 67 (23+44) баллов в 217 матчах.

Чистов — обладатель золотых медалей юниорского и молодёжного чемпионатов мира в составе сборной России.