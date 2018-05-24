Оши — о Холтби: он играет на кураже и является лучшим игроком «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал вклад голкипера Брэйдена Холтби в победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Мы всегда были абсолютно уверены в Холтце. Когда у него в конце регулярного чемпионата немного не шла игра, нам казалось это редкостью, потому что до этого он был в своей лучшей форме два с половиной или даже три года подряд. Так что мы знали, что свою игру он обязательно найдёт. Когда мы проиграли те два матча «Коламбус Блю Джекетс», Холтц вернулся в ворота и с тех пор делает просто фантастическую работу. Он играет на кураже, отлично видит шайбу, и все ребята приносят себя в жертву перед его воротами. За все годы, что я смотрю плей-офф, командам, добивавшимся успеха, требовался вратарь, который был её лучшим игроком. Холтц именно им сейчас для нас и является», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.