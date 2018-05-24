Овечкин — о сейве Холтби: он не хотел давать «Тампе» ни одного шанса

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вклад голкипера Брэйдена Холтби в победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.
«Он не хотел давать им ни одного шанса. Я даже не помню, кто у них убежал в отрыв (Алекс Киллорн. — Прим. «Чемпионата») во втором периоде, но когда Холтби сделал сейв, вся «скамейка» пришла в восторг. Я не думаю, что у них были какие-то реальные шансы после того эпизода», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.
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Это будет финал мечты.