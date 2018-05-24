Стэмкос — о своём провале: моё звено должно было найти способ забивать «5 на 5»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:4, 3-4) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал свою игру в равных составах по ходу серии. Канадский нападающий не сумел набрать ни одного очка при игре без численного перевеса в семи матчах.

«Как побеждать в это время года, если не забиваешь? Надо отдать им должное. Это очень хорошая команда, а их голкипер играл блестяще в последних двух матчах. Мы теперь понимаем, что чувствовали они, когда Василевский «украл» у них пару игр.

Моя игра? Мы, включая наше звено, должны были найти пути забивать «пять на пять». В равных составах они сыграли более стабильно. То, что мы сделали с «Бостон Брюинз» в равных составах, не давая им ничего создавать, случилось теперь с нами. Они выполняли план на игру, а мы слишком полагались на большинство. Когда не забиваешь в двух последних матчах, победы не придут», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.