Перед седьмым матчем с «Тампой» Барри Тротц пробежал круг на скорость

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Во время утренней раскатки перед решающим матчем противостояния главный тренер «столичных» Барри Тротц поднял настроение своей команде, пробежав круг на скорость.

Видео можно посмотреть на официальном канале Национальной хоккейной лиги в YouTube.