Холтби: впервые в «Вашингтоне» мы никогда не наезжаем друг на друга

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Мне кажется, наша нынешняя команда действительно понимает, что значит быть командой и как выигрывать. Может быть, у наших прошлых команд и было больше мастерства, может, они и были сильнее на бумаге. Но в этой команде все знают свои роли, все вносят в общий успех свою лепту, и всем нам друг с другом очень комфортно. Я ещё никогда не играл в такой команде, как эта, где в любой ситуации мы настолько уверены друг в друге и никогда друг на друга не наезжаем. Группа людей с такой силой духа, как эта, — большая редкость», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.