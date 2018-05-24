Радулов принял участие во флешмобе в поддержку сборной России по футболу

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов принял участие во флешмобе в поддержку сборной России по футболу, которой летом предстоит сыграть на домашнем чемпионате мира. Форвард «звёзд» в течение продолжительного отрезка времени чеканил футбольный мяч.

«Принял эстафету от Ильи Ковальчука, передаю Евгению Малкину, Геннадию Столярову и Илье Зубову. Чекань за наших, поддержи нашу сборную на ЧМ-2018», — написал Радулов в своём «инстаграме».

Видео также можно посмотреть в «инстаграме» Александра Радулова.